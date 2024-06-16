Казахстанские лучницы не смогли пробиться в четвертьфинал олимпийского отбора в Турции
Сегодня, 20:11
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Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
49Фото: olympic.kz
В Анталье проходит заключительный олимпийский отбор по стрельбе из лука, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В рамках соревнований будут разыграны квоты на Олимпиаду-2024, за которые бьются представительницы женской команды Казахстана.
Двум казахстанским спортсменкам в индивидуальных соревнованиях удалось дойти до 1/8 финала. Однако в следующий раунд они не вышли.
Алина Ильясова уступила Денисе Баранковой из Словакии со счётом 4:6. Елизавета Авдеева потерпела поражение от Мобиньи Фалла из Ирана со счтом 2:6.
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