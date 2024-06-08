Казахстанские лучники завоевали две медали в Южной Корее

Команда Казахстана по стрельбе из лука отметилась двумя бронзовыми медалями на Кубке Азии в южно-корейском Сувоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Обе награды были завоеваны в соревнованиях среди смешанных команд.

Так, Адрей Тютюн и Адель Жексенбинова стали третьими в стрельбе из блочного лука. Даулеткельды Жанбырбай и Алина Ильясова показали третий результат в стрельбе из классического лука.