Казахстанские лучники взяли "золото" в Турции

Казахстанская команда по стрельбе из лука выиграла этап Кубка мира в Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Наши лучники завоевали золотую медаль в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.

Страну представили Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова. В финале они оказались сильнее Великобритании.

Третье место заняла Италия.