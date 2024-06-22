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Казахстанские лучники взяли "золото" в Турции

Сегодня, 15:16
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Фото: olympic.kz

Казахстанская команда по стрельбе из лука выиграла этап Кубка мира в Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Наши лучники завоевали золотую медаль в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд. 

Страну представили Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова. В финале они оказались сильнее Великобритании. 

Третье место заняла Италия. 

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