Казахстанские лучники взяли "золото" в Турции
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
55Фото: olympic.kz
Казахстанская команда по стрельбе из лука выиграла этап Кубка мира в Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Наши лучники завоевали золотую медаль в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.
Страну представили Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова. В финале они оказались сильнее Великобритании.
Третье место заняла Италия.
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