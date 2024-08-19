Казахстанские лучники активно готовятся к Всемирным играм кочевников

Национальная сборная по традиционной стрельбе из лука активно готовится к предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут в сентябре этого года в Астане, передаёт BaigeNews. Так, казахстанские лучники проводят тренировки и оттачивают свое мастерство на территории столичного ипподрома "Казанат", где будут проходить основные соревнования.

По словам старшего тренера национальной сборной по садак ату Диаса Ахметова, на сегодняшний день для участия в соревнованиях по традиционной стрельбе из лука в рамках ВИК поступили заявки от представителей 35 стран мира.

"Сейчас идет процесс аккредитации. Хорошую подготовку показывают лучники из Турции, Малайзии, Кыргызстана, Венгрии, России. Я думаю, что наши спортсмены покажут свой высокий уровень на предстоящих соревнованиях", - подчеркнул он.

О ходе подготовке к Играм кочевников рассказали спортсмены – члены национальной сборной по садак ату.

"Учитывая, что соревнования будут проходить в нашей стране, мы чувствуем большую ответственность. Это уникальная возможность тренироваться на площадке, где будут проходить Всемирные игры кочевников, поэтому мы специально проводим наш последний учебно-тренировочный сбор именно здесь, чтобы изучить климатические условия, направление ветра, видимость мишеней", - отметил член национальной сборной по садак ату Бакберген Салимов. "До старта 5-х Всемирных игр кочевников осталось совсем немного времени, мы усилили нашу подготовку. Я думаю, что на нашей родной земле мы покажем наш высокий уровень и принесем золото для Казахстана", - сказала член национальной сборной по садак ату Ажар Рахметкызы.

Напомним, что республиканская федерация садақ ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации байге, аударыспақ, кокпар, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, "JORYQ" и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. Генеральным спонсором 5-х Всемирных игр кочевников является отечественная технологическая компания ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнером системообразующий универсальный коммерческий банк страны страны – Halyk Bank. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.