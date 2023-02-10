Казахстанские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Азии

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Казахстан завоевал золотую медаль чемпионата Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи стала победительницей континентального первенстве, который стартовал сегодня в Астане.



Ей не было равных в беге на 3 тысячи метров. Данную дистанцию она преодолела за 9:01.98 секунд. "Серебро" досталось китаянке Уга Хэ, "бронза" у японки Юма Йамамото.