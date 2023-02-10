open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Азии
Instagram/ @committee_sport Сегодня, 23:14
77
Сегодня, 23:14
77
Фото: Instagram/ @committee_sport

Казахстанские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Азии

Казахстан завоевал золотую медаль чемпионата Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи стала победительницей континентального первенстве, который стартовал сегодня в Астане.

Ей не было равных в беге на 3 тысячи метров. Данную дистанцию она преодолела за 9:01.98 секунд. "Серебро" досталось китаянке Уга Хэ, "бронза" у японки Юма Йамамото.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#чемпионат Азии #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:14
77
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх