В Японии состоялся чемпионат Азии по спортивной ходьбе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает olympic.kz, команда Казахстана по легкой атлетике завершила его с двумя медалями.

Обе награды были завоеваны на дистанции 20 километров.

Так, у мужчин на вторую ступень пьедестала поднялся Георгий Шейко. Он показал 01:23:07.

В женских соревнованиях Ясмина Токсанбаева стала третьей с результатом 01:33:11.