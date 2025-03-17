Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали на чемпионате Азии
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
36Фото: olympic.kz
В Японии состоялся чемпионат Азии по спортивной ходьбе, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает olympic.kz, команда Казахстана по легкой атлетике завершила его с двумя медалями.
Обе награды были завоеваны на дистанции 20 километров.
Так, у мужчин на вторую ступень пьедестала поднялся Георгий Шейко. Он показал 01:23:07.
В женских соревнованиях Ясмина Токсанбаева стала третьей с результатом 01:33:11.
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