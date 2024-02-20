Казахстанские легкоатлеты выиграли в Тегеране 12 медалей

На XI чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, проходившем в Тегеране, сборная Казахстана выиграла 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

В заключительный день казахстанцы победили в обоих эстафетах 4x400 метров. В мужской части золото принесли Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Ефим Тарасов, Вячеслав Земс, в женской - Аделина Земс, Анна Шумило, Мария Шувалова и Кристина Кондрашова.

Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднимались Елизавета Матвеева (прыжки в высоту) и Давид Ефремов (бег на 60 метров с препятствиями).

Серебро выиграли: Иван Иванов (метание ядра), Ольга Сафронова (бег на 60 метров).

Обладатели бронзовых медалей: Аяна Болатбеккызы (бег на 1500 м), Мария Ефремова (тройной прыжок), Акбаян Нурмамет (бег на 800 м), Алина Чистякова (многоборье), Ефим Тарасов (бег на 400 м), Максим Фроловский (бег на 3000 м).

Всего в Тегеране выступили 29 отечественных атлетов.

Напомним, что в прошлом году аналогичные соревнования прошли в Астане в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. Тогда сборная РК, выиграв 6 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые награды, заняла второе место в общем зачете.