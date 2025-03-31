Казахстанские легкоатлеты с аутизмом принесли стране золото, серебро и бронзу
Спортсмены из Астаны с аутизмом завоевали медали на турнире в Финляндии.
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Казахстанские легкоатлеты из Астаны успешно выступили на 2025 Virtus Open European Athletics Indoor Championships, который прошел в финском городе Эспоо. Турнир собрал более 200 участников из 13 стран, включая призеров Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
В составе сборной Казахстана выступили Дастан Ордабай, Азамат Аширбай, Дмитрий Шарай и Мади Жакып — спортсмены категории II3 (аутизм). Для них это был дебют на международной арене, и они продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав 6 медалей разного достоинства.
Президент РОО "Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития" Дина Темиргалиева отметила значимость этого турнира:
"Для ребят это был первый опыт международных соревнований, и они проявили себя достойно. Эти старты стали важным этапом на пути к соревнованиям, санкционированным Международным Паралимпийским Комитетом (IPC)".
Бег на 60 метров (II3)
- Дастан Ордабай (Астана) – серебро;
- Дмитрий Шарай (Астана) – бронза.
Бег на 1500 метров (II3)
- Азамат Аширбай (Астана) – бронза.
Бег на 200 метров (II3)
- Дастан Ордабай (Астана) – серебро.
Бег на 800 метров (II3)
- Дастан Ордабай (Астана) – серебро;
- Азамат Аширбай (Астана) – бронза;
- Дмитрий Шарай (Астана) – 4 место.
Прыжок в длину (II3)
- Дастан Ордабай (Астана) – золото.
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