Казахстанские легкоатлеты из Астаны успешно выступили на 2025 Virtus Open European Athletics Indoor Championships, который прошел в финском городе Эспоо. Турнир собрал более 200 участников из 13 стран, включая призеров Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

В составе сборной Казахстана выступили Дастан Ордабай, Азамат Аширбай, Дмитрий Шарай и Мади Жакып — спортсмены категории II3 (аутизм). Для них это был дебют на международной арене, и они продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав 6 медалей разного достоинства.

Президент РОО "Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития" Дина Темиргалиева отметила значимость этого турнира:

"Для ребят это был первый опыт международных соревнований, и они проявили себя достойно. Эти старты стали важным этапом на пути к соревнованиям, санкционированным Международным Паралимпийским Комитетом (IPC)".

Бег на 60 метров (II3)

Дастан Ордабай (Астана) – серебро;

Дмитрий Шарай (Астана) – бронза.

Бег на 1500 метров (II3)

Азамат Аширбай (Астана) – бронза.

Бег на 200 метров (II3)

Дастан Ордабай (Астана) – серебро.

Бег на 800 метров (II3)

Дастан Ордабай (Астана) – серебро;

Азамат Аширбай (Астана) – бронза;

Дмитрий Шарай (Астана) – 4 место.

Прыжок в длину (II3)