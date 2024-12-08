Казахстанские конькобежцы завоевали бронзу на юниорском этапе Кубка мира в Польше
Победу праздновала Южная Корея.
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
141Фото: НОК РК
Юниорская команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась бронзовой медалью на этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Анастасия Беловодова и Михаил Матрюхин показали третий результат в смешанной эстафете.
Победу праздновала Южная Корея. Пара из Нидерландов стала второй.
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