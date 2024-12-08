  • 8 Декабря, 15:17
  • BAIGENEWS

Казахстанские конькобежцы завоевали бронзу на юниорском этапе Кубка мира в Польше

Победу праздновала Южная Корея.

Сегодня, 13:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
141
Фото: НОК РК

Юниорская команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась бронзовой медалью на этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Анастасия Беловодова и Михаил Матрюхин показали третий результат в смешанной эстафете.

Победу праздновала Южная Корея. Пара из Нидерландов стала второй. 

Самое читаемое

Наверх