Юниорская команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась бронзовой медалью на этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Анастасия Беловодова и Михаил Матрюхин показали третий результат в смешанной эстафете.

Победу праздновала Южная Корея. Пара из Нидерландов стала второй.