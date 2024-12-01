Казахстанские конькобежцы отметились бронзой в Польше

Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась бронзовой медалью на юниорском этапе Кубка мира в польском Томашув-Мазовецком , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Успеха добились девушки в командных соревнованиях.

Страну в этом виде представили Анастасия Беловодова, Арина Ильященко и Алена Лифатова.

Первое место осталось за Германией. Норвегия показала второй результат.