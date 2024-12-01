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Казахстанские конькобежцы отметились бронзой в Польше

Первое место осталось за Германией. Норвегия показала второй результат.

Сегодня, 11:18
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НОК РК Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
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Фото: НОК РК

Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась бронзовой медалью на юниорском этапе Кубка мира в польском Томашув-Мазовецком , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Успеха добились девушки в командных соревнованиях. 

Страну в этом виде представили Анастасия Беловодова, Арина Ильященко и Алена Лифатова.

Первое место осталось за Германией. Норвегия показала второй результат.

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