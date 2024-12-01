Казахстанские конькобежцы отметились бронзой в Польше
Первое место осталось за Германией. Норвегия показала второй результат.
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
27Фото: НОК РК
Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась бронзовой медалью на юниорском этапе Кубка мира в польском Томашув-Мазовецком , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Успеха добились девушки в командных соревнованиях.
Страну в этом виде представили Анастасия Беловодова, Арина Ильященко и Алена Лифатова.
Первое место осталось за Германией. Норвегия показала второй результат.
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