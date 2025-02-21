В Сенате состоялось заседание депутатов Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, посвящённое вопросам защиты авторских прав и совершенствования системы распределения вознаграждений для деятелей культуры и искусства, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для заседания стало коллективное обращение казахстанских композиторов и их наследников, обеспокоенных непрозрачностью распределения авторских выплат. В обращении подчеркнуто, что их произведения активно используются в теле- и радиовещании, на концертах и в других общественных мероприятиях, однако система выплаты авторских вознаграждений остаётся непрозрачной, а работа авторских обществ вызывает серьёзные вопросы.

"В своём обращении деятели культуры и искусства просят восстановить справедливость и обеспечить защиту их прав, прозрачность и честность в системе распределения авторских вознаграждений. Это важно для получения достойных выплат за свои произведения. Также необходимо создать и внедрить новые механизмы, которые гарантируют защиту и поддержку каждому субъекту интеллектуальной собственности", – отметила сенатор Жанна Асанова.

Сенаторы напомнили, что в настоящее время в мажилисе находятся два законопроекта, касающиеся креативных индустрий и интеллектуальной собственности. В их рамках планируется совершенствование системы коллективного управления авторскими правами, в том числе посредством цифровизации, что позволит сделать процесс более прозрачным и справедливым.

Участники заседания подчеркнули необходимость реформирования системы авторского права, усиления контроля за деятельностью организаций по коллективному управлению и внедрения механизмов, которые обеспечат честное распределение выплат авторам. Также было предложено проработать дополнительные меры по поддержке отечественных творцов и их наследников.

По итогам заседания были даны соответствующие рекомендации, а работа по защите интеллектуальной собственности и поддержке креативных индустрий будет продолжена в рамках законодательных инициатив.