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Казахстанские компании договорились об экспорте продукции в Иран на $60 млн Вчера, 18:03
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Вчера, 18:03
645

Казахстанские компании договорились об экспорте продукции в Иран на $60 млн

В рамках торгово-экономической миссии подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса КРС и МРС на сумму свыше $60 миллионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Товарооборот между Казахстаном и Ираном за 2022 год составил $528 миллиона, что на 19,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом казахстанские компании в среднесрочной перспективе готовы дополнительно нарастить поставки в Иран.

Иранские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям фосфорных удобрений, ферросплавов, а также пищевой продукции. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений.

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Вчера, 18:03
645
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