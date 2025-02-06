Казахстанские команды спецподразделений вернулись из ОАЭ, где достойно представили страну на престижных международных соревнованиях "UAE SWAT Challenge", передает BaigeNews.kz.

Торжественная встреча призеров и участников элитного турнира прошла в аэропорту столицы. Коллеги, родственники и руководство силовых структур отметили достижения участников турнира.

"Успехи казахстанских бойцов – это не только личные победы, но и достижение всего Казахстана, подчеркивающее высокий уровень подготовки казахстанских силовых подразделений и их готовность эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности. Вы показали миру свою силу, выносливость и профессионализм, укрепив позиции страны среди элиты мировых спецподразделений", – сказал министр внутренних дел Ержан Саденов.

"Олимпиада спецназа" проходила в течение пяти дней, объединив более 100 сильнейших подразделений специального назначения силовых структур со всего мира. Казахстан представили 12 команд из различных силовых структур.

Лучшие подразделения мира участвовали в состязании по пяти сложным этапам, моделирующим реальные спецоперации. Интенсивные испытания в различных тактических сценариях проходили на базе Учебного центра полиции Дубая, соответствующего мировым стандартам. Это тактические операции, штурмовые испытания, спасение людей, преодоление высотных сооружений и полоса препятствий.

В результате упорной борьбы казахстанские команды показали высокие стандарты оперативной готовности, слаженности, точности и уровня квалификации. Команда МВД "Сункар" в трех этапах заняла призовые места, среди которых – два "золота". В общем зачете "сункаровцы" стали серебряными призерами соревнований.

Наградами за призовые места порадовали казахстанцев и другие команды силовиков. "Sardar A" Служба государственной охраны взяла "золото" на втором этапе, "Arystan Team" КНБ РК вошли в тройку призеров на двух этапах. Казахстанские спецподразделения закрепили за собой репутацию одних из сильнейших в мире.

Особое внимание привлекла женская команда "Tomiris" МВД РК, которая впервые представляла Казахстан на подобных соревнованиях. Несмотря на жесткую конкуренцию, она заняла 2-е место среди женских команд, продемонстрировав выносливость, тактическую подготовку и высокий профессионализм.

Международные соревнования среди спецподразделений проходят 6-й год, с каждым разом собирая все больше участников. Впервые на эту международную спортивную площадку вышла команда Национальной гвардии МВД в 2019 году. С 2023 года активно стали подключаться другие спецподразделения Казахстана. В прошлом году первую медаль в истории участия казахстанских спецподразделений в соревновании завоевала команда Службы государственной охраны РК "Sardar", заняв третье место и уступив лишь хозяевам соревнований – двум командам полиции г.Дубай.

Турнир способствует практическому обмену современными подходами, повышению уровня подготовки подразделений спецназа, укреплению международных связей, что в целом положительно влияет на укрепление глобальной безопасности.