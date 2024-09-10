Казахстанские колледжи поделят на лиги
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства сообщил о трансформационных изменениях в системе профессионального образования, передает BaigeNews.kz.
Ведомство разработало проект системы оценки организаций технического и профессионального образования. Главными критериями будут внедрение международных отраслевых стандартов обучения и доля сертифицированных по ним студентов.
"Применение системы оценки позволит распределить ТиПО на четыре лиги. При этом колледжи, отнесенные к первой и второй лигам, будут формировать первых 100 технологических лидеров. Они станут опорными ресурсными центрами для других колледжей. Уже сегодня колледжи страны внедряют такие стандарты и их выпускники проходят сертификацию по соответствующим специальностям", – сказал Гани Бейсембаев.
Напомним, ранее Президент объявил в Послании народу Казахстана 2025 год - годом рабочих профессий.
Самое читаемое
- Непосильная ноша: как выглядит заброшенный аквапарк Семея и почему его не хотят купить
- Хирург случайно удалил пациенту печень вместо больной селезенки
- Дети хотели скинуть ребенка с пятого этажа в Астане
- Призёр Олимпиады Нариман Курбанов женился. Чем известна его избранница
- Договоры на 1,4 млрд тенге незаконно заключили акиматы в ВКО