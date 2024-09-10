Казахстанские колледжи поделят на лиги

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства сообщил о трансформационных изменениях в системе профессионального образования, передает BaigeNews.kz.

Ведомство разработало проект системы оценки организаций технического и профессионального образования. Главными критериями будут внедрение международных отраслевых стандартов обучения и доля сертифицированных по ним студентов.

"Применение системы оценки позволит распределить ТиПО на четыре лиги. При этом колледжи, отнесенные к первой и второй лигам, будут формировать первых 100 технологических лидеров. Они станут опорными ресурсными центрами для других колледжей. Уже сегодня колледжи страны внедряют такие стандарты и их выпускники проходят сертификацию по соответствующим специальностям", – сказал Гани Бейсембаев.