Казахстанские "классики" завершили молодёжный чемпионат Азии с тремя золотыми медалями
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
142Фото: olympic.kz
В Иорданском Аммане проходит молодежный чемпионат Азии по видам борьбы. Казахстанские "классики" стали лучшими в командном зачёте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанские борцы завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.
Первыми стали Ербол Камалиев (до 55 кг), Нурсултан Базарбаев (до 63 кг), Мерей Маулитканов (до 72 кг).
На втором месте завершили чемпионат Азии Диас Аскербай (до 67 кг), Расул Жунис (до 77 кг), Альмир Толебаев (до 82 кг) и Максат Сайлау (до 87 кг).
Бакдаулет Азамат (до 97 кг), Асылбек Жанибекулы (до 130 кг) показали третий результат.
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