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Казахстанские керлингисты разгромно побеждают в Канаде

Сегодня, 11:10
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sportplustv.kz Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
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Фото: sportplustv.kz

Сборная Казахстана по керлингу продолжает свое выступление на панконтинентальном чемпионате в Лакомбе (Канада), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

28 октября мужская сборная в дивизионе Б обыграла команду Пуэрто-Рико со счетом 11:3. А женская команда Казахстана оказалась сильнее представительниц Гонконга — 11:6.

Спортсменам предстоит еще пять матчей, прежде чем выйти в полуфинал турнира. Чемпионат продлится до 2 ноября.

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