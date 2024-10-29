Казахстанские керлингисты разгромно побеждают в Канаде
Сегодня, 11:10
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Сегодня, 11:10Сегодня, 11:10
41Фото: sportplustv.kz
Сборная Казахстана по керлингу продолжает свое выступление на панконтинентальном чемпионате в Лакомбе (Канада), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.
28 октября мужская сборная в дивизионе Б обыграла команду Пуэрто-Рико со счетом 11:3. А женская команда Казахстана оказалась сильнее представительниц Гонконга — 11:6.
Спортсменам предстоит еще пять матчей, прежде чем выйти в полуфинал турнира. Чемпионат продлится до 2 ноября.
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