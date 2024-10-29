Казахстанские керлингисты разгромно побеждают в Канаде

Сборная Казахстана по керлингу продолжает свое выступление на панконтинентальном чемпионате в Лакомбе (Канада), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

28 октября мужская сборная в дивизионе Б обыграла команду Пуэрто-Рико со счетом 11:3. А женская команда Казахстана оказалась сильнее представительниц Гонконга — 11:6.

Спортсменам предстоит еще пять матчей, прежде чем выйти в полуфинал турнира. Чемпионат продлится до 2 ноября.