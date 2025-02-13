  • 13 Февраля, 20:51
  • BAIGENEWS

Казахстанские керлингистки поборются за бронзовую медаль Азиады-2025

Спортсменки выступили в полуфинальном раунде.

Сегодня, 19:23
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НОК РК Сегодня, 19:23
Сегодня, 19:23
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Фото: НОК РК

Женская команда Казахстана по керлингу примет участие в матче за третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменки выступили в полуфинальном раунде. Встреча с Южной Кореей завершилась победой соперниц со счетом 10:2.

14 февраля наша сборная поборется за "бронзу" с Японией, которая в матче 1/2 финала проиграла Китаю.

Игра начнётся в 10:00 по времени Астаны.

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