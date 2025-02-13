Казахстанские керлингистки поборются за бронзовую медаль Азиады-2025
Спортсменки выступили в полуфинальном раунде.
Сегодня, 19:23
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Сегодня, 19:23Сегодня, 19:23
121Фото: НОК РК
Женская команда Казахстана по керлингу примет участие в матче за третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz.
Спортсменки выступили в полуфинальном раунде. Встреча с Южной Кореей завершилась победой соперниц со счетом 10:2.
14 февраля наша сборная поборется за "бронзу" с Японией, которая в матче 1/2 финала проиграла Китаю.
Игра начнётся в 10:00 по времени Астаны.
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