Женская команда Казахстана по керлингу примет участие в матче за третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменки выступили в полуфинальном раунде. Встреча с Южной Кореей завершилась победой соперниц со счетом 10:2.

14 февраля наша сборная поборется за "бронзу" с Японией, которая в матче 1/2 финала проиграла Китаю.

Игра начнётся в 10:00 по времени Астаны.