Казахстанские каратисты завоевали сразу три медали на Азиаде

Сегодня каратисты принесли Казахстану сразу три медали: Нурканат Ажиканов "золото", Лаура Аликул "серебро" и Алимхан Сыздыков (бронза), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

По информации НОК, Нурканат Ажиканов стал победителем соревнований в весовой категории до 75 килограммов. В финале он досрочно победил Хасана Масарвеха из Иордании.

Кроме того, серебро и бронзу в данном виде спорта завоевали Лаура Аликул и Алимхан Сыздыков.

Каратистка Аликул в финале весовой категории до 68 килограммов уступила китаянке Цяоцяо Ли со счетом 0:4.

Борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков выиграл схватку за третье место против Айбегшазады Кураева из Туркменистана (5:1). Он стал бронзовым призером Азиады в весе до 130 килограммов.

В активе сборной Казахстана 59 медалей. Наши спортсмены завоевали восемь золотых, 13 серебряных и 38 бронзовых наград.