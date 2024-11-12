Казахстанские каратисты в Таиланде завоевали 18 медалей

Национальная сборная Казахстана по карате шинкиокушинкай выиграла 9 золотых медалей на чемпионате Азии и завоевала 10 лицензий на чемпионат мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по делам спорта и физической культуры.

В столице Таиланда Бангкоке прошел 19 чемпионат Азии по карате шинкиокушинкай среди мужчин и женщин, где принимали участие сборные 22 стран.

Казахстан из возможных 10 комплектов наград завоевал 9 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей. По итогу чемпионата Азии сборной Казахстана было присвоено 10 лицензий на чемпионат мира, который состоится в 2025 году в столице Японии — Токио.

В общекомандном зачете сборная команда Казахстана уверенно заняла первое место. На 2 месте оказалась команда сборной Китая, 3 место заняла команда сборной Таиланда.