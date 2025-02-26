Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании Правительства сообщил, что Казахстан достиг значительных успехов в реализации программы цифровой трансформации, передаёт BaigeNews.kz.

Так, по его словам, цифровая трансформация в сфере юстиции направлена на повышение эффективности законотворческого процесса и обеспечение прозрачности государственных услуг. С каждым годом Министерство юстиции Казахстана внедряет новые цифровые решения, которые существенно меняют привычные подходы к предоставлению услуг гражданам.

"Сегодня министерство юстиции оказывает 94 вида государственных услуг, из которых почти 90% - 84 услуги - доступны в онлайн-формате. Это результат стремительного перехода на цифровизацию. Так, по итогам 2024 года было оказано более 14 миллионов госуслуг, из которых около 88% были предоставлены в электронном виде. Этот показатель демонстрирует стремление к удобству и доступности для граждан, обеспечивая им возможность быстро и безопасно получить нужные услуги, не выходя из дома", - сообщил он.

Как отметил Мадиев, в рамках цифровой трансформации был проведен реинжиниринг 61-го наиболее востребованного бизнес-процесса. В результате удалось значительно модернизировать процессы, связанные с исполнением судебных решений, юридическим консультированием и проведением экспертиз. Ожидается, что после реинжиниринга эффективность этих процессов увеличится на 54%. До конца года планируется провести реинжиниринг еще 31 бизнес-процесса, что продолжит улучшать качество предоставляемых услуг.

"Одним из ярких примеров успешной цифровой трансформации является бизнес-процесс выдачи доверенности. Ранее для получения доверенности гражданам нужно было лично обращаться к нотариусам, что создавало риски потерь и подделок документов. Теперь же эта услуга доступна в онлайн-формате через видеозвонки, что повысило доступность и безопасность, а также исключило риски, связанные с бумажным документооборотом. Этот шаг уже оценили граждане — количество оформленных онлайн-доверенностей увеличилось в 4 раза", - подчеркнул он.

Еще один важный этап цифровой трансформации - оцифровка бизнес-процесса совершения исполнительных надписей. Ранее данные о надписях распределялись вручную, что приводило к ошибкам и неравномерной нагрузке. После реинжиниринга будет автоматизировано распределение надписей, что не только снизит коррупционные риски, но и повысит прозрачность процесса. Все стороны будут получать своевременные уведомления через электронные госуслуги и СМС.

"В Казахстане уже успешно реализовано множество инновационных проектов в сфере юстиции, которые принесли стране более 30 млрд тенге и создали сотни рабочих мест. Один из ярких примеров - стартап Trust Me, который помогает заключать договора с использованием СМС и других методов верификации. Этот проект стал участником акселерационной программы Hero Training в США и недавно привлек инвестиции в размере 1 млн долларов от известного венчурного инвестора Тима Дрейпера, который инвестировал в такие компании, как Tesla и SpaceX. Это доказывает, что казахстанские IT-компании привлекают внимание крупных зарубежных инвесторов", - добавил Мадиев.

Одним из приоритетных направлений в цифровой трансформации министр назвал внедрение искусственного интеллекта в процессы юстиции. Этот подход уже активно используется в международной практике, где ИИ показал свою эффективность в улучшении качества правосудия. В Казахстане уже работает ИИ-агент Qazaq Law, который помогает анализировать законодательство и автоматизировать законотворческие процессы. Например, с его помощью удается значительно ускорить создание информационных систем для госорганов - с 18-24 месяцев до 4-6 месяцев.