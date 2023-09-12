Казахстанские и зарубежные спасатели отрабатывают готовность к действиям при разрушительных землетрясениях
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Стартовало Республиканское командно-штабное учение "Жер-2023" по подготовке и отработке действий при разрушительном землетрясении в Алматы. Цель мероприятия - повышение уровня готовности органов управления и сил гражданской защиты к действиям при ЧС, общей культуры безопасности, обучение населения поведению в экстремальных ситуациях, передаёт BaigeNews.kz.
В масштабном учении принимают участие 15 республиканских служб гражданской защиты, созданных на базе десяти министерств и ведомств, местные исполнительные органы, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, службы гражданской защиты и подразделения МЧС РК. Кроме того, задействованы аварийно-спасательные службы чрезвычайных ведомств стран Организации тюркских государств: Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Турции, Узбекистана.
В первый день учения отработаны первоочередные меры при угрозе возникновения землетрясения. Для выработки и координации совместных действий служб спасения был развернут полевой республиканский штаб.
Проведено уточнение планов действий органов управления и сил государственной системы гражданской защиты по выполнению функциональных задач.
Были определены порядок и объём работ по ликвидации последствий землетрясения, подготовлены документы о введении чрезвычайного положения, обращения к международному сообществу и общественным организациям об оказании помощи.
С жителями сейсмоопасных регионов проведены сейсмотренировки. Были развернуты пункты приема пострадавшего населения.
Также отработана организация выдвижения группировок сил в зону ЧС. В случае разрушительного землетрясения в Алматы к месту ЧС будут направлены силы и средства из других регионов страны.
Учение продлится два дня.
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