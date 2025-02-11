Казахстанские хоккеисты вышли в полуфинал Азиады
В ворота соперников они забили 24 безответные шайбы.
Сегодня, 17:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:41Сегодня, 17:41
181Фото: НОК РК
Мужская команда Казахстана по хоккею выиграла четвертьфинальный матч в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Казахстанская сборная разгромила соперников из Гонконга. Итоговый счёт встречи - 24:0.
Таким образом, наши хоккеисты вышли в полуфинал Азиады. Матчи этого раунда состоятся 13 февраля.
Самое читаемое
- Учёный из Уханя раскрыл правду о COVID: вирус "специально создан" для сокращения населения
- В Мангистауской области незаконно завышали тарифы на электроэнергию
- Судью отправили за решётку в Шымкенте
- Квартиры резко подорожали в нескольких регионах Казахстана
- Непристойные фото и видео детей взбудоражили Петропавловск