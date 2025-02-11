Мужская команда Казахстана по хоккею выиграла четвертьфинальный матч в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Казахстанская сборная разгромила соперников из Гонконга. Итоговый счёт встречи - 24:0.

Таким образом, наши хоккеисты вышли в полуфинал Азиады. Матчи этого раунда состоятся 13 февраля.