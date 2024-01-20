Казахстанские хоккеисты стартовали с победы на Олимпийских играх

Юношеская команда Казахстана по хоккею 3х3 одержала победу в первом матче на Олимпийских играх Канвон-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На старте казахстанские хоккеисты встретились с командой Польши. Встреча завершилась уверенной победой казахстанцев со счётом 18:8.

Завтра, 21 января, Казахстан проведет матчи против Австрии и Латвии.