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Казахстанские хоккеисты стартовали с победы на Олимпийских играх

Сегодня, 13:17
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olympic.kz Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17
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Фото: olympic.kz

Юношеская команда Казахстана по хоккею 3х3 одержала победу в первом матче на Олимпийских играх Канвон-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На старте казахстанские хоккеисты встретились с командой Польши. Встреча завершилась уверенной победой казахстанцев со счётом 18:8.

Завтра, 21 января, Казахстан проведет матчи против Австрии и Латвии.

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