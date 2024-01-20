Казахстанские хоккеисты стартовали с победы на Олимпийских играх
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
146Фото: olympic.kz
Юношеская команда Казахстана по хоккею 3х3 одержала победу в первом матче на Олимпийских играх Канвон-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На старте казахстанские хоккеисты встретились с командой Польши. Встреча завершилась уверенной победой казахстанцев со счётом 18:8.
Завтра, 21 января, Казахстан проведет матчи против Австрии и Латвии.
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