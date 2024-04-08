Казахстанские хоккеистки стартовали с победы на ЧМ
Сегодня, 05:32
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Сегодня, 05:32Сегодня, 05:32
114Фото: instagram.com/sport_comiteti
Казахстанские хоккеистки начали с победы на ЧМ Женская сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы в дивизионе IIA в Андорре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.
На проходящем в городе Канильо (Андорра) ЧМ по хоккею во II дивизионе сборная Казахстана победила в первом туре.
В рамках группы А наши соотечественницы со счетом 4:2 одолели мексиканок. Шайбы забили Пернеш Ашимова, Дария Молдабай, Анастасия Оразбаева и Мунира Саяхаткызы.
8 апреля команда Казахстана сыграет с коллективом Китайского Тайбэя (16:00 по времени Астаны).