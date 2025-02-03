Сборная Казахстана по хоккею вступила в борьбу за награды на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылккой на НОК РК.

На старте Игр казахстанки встретились с соперницами их Гонконга. Наша команда одержала разгромную победу со счётом 12:0.

В следующем матче, 4 февраля, Казахстан сыграет против Таиланда.