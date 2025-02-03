  • 3 Февраля, 18:50
  • BAIGENEWS

Казахстанские хоккеистки разгромили соперниц старте на Азиатских игр

Соревнования начались в Китае.

Сегодня, 18:36
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по хоккею вступила в борьбу за награды на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылккой на НОК РК. 

На старте Игр казахстанки встретились с соперницами их Гонконга. Наша команда одержала разгромную победу со счётом 12:0.

В следующем матче, 4 февраля, Казахстан сыграет против Таиланда.

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