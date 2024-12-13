  • 13 Декабря, 14:10
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Казахстанские хоккеистки проиграли команде Словакии

В борьбе за выход в следующий раунд сборная также сыграет со Словенией и Исландией.

Сегодня, 12:00
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НОК РК Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Фото: НОК РК

В Словакии стартовал третий раунд олимпийского квалификационного турнира по хоккею среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В первом матче команда Казахстана уступила Словакии со счетом 1:8.

Словакия - Казахстан -  8:1 (3:0, 1:0, 4:1):

  • 1:0 - 07:04 - Лопусанова (Истоцьова) ГБ;
  • 2:0 - 14:10 - Лопусанова;
  • 3:0 - 16:23 - Лопусанова (Капикакова);
  • 4:0 - 22:07 - Лопусанова;
  • 5:0 - 43:34 - Халушкова (Беднарик);
  • 5:1 - 45:08 - Молдабай (Оразбаева) ГБ;
  • 6:1 - 47:17 - Кубекова (Тотова);
  • 7:1 - 51:10 - Лесковянска (Лопусанова) ГБ;
  • 8:1 - 59:22 - Кубекова (Немчекова, Истоцьова).

В борьбе за выход в следующий раунд казахстанская сборная также сыграет со Словенией и Исландией.

Напомним, ранее сообщалось, что 890 млн тенге выделят в ВКО на развитие детского хоккея.

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