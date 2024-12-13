В Словакии стартовал третий раунд олимпийского квалификационного турнира по хоккею среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В первом матче команда Казахстана уступила Словакии со счетом 1:8.

Словакия - Казахстан - 8:1 (3:0, 1:0, 4:1):

1:0 - 07:04 - Лопусанова (Истоцьова) ГБ;

2:0 - 14:10 - Лопусанова;

3:0 - 16:23 - Лопусанова (Капикакова);

4:0 - 22:07 - Лопусанова;

5:0 - 43:34 - Халушкова (Беднарик);

5:1 - 45:08 - Молдабай (Оразбаева) ГБ;

6:1 - 47:17 - Кубекова (Тотова);

7:1 - 51:10 - Лесковянска (Лопусанова) ГБ;

8:1 - 59:22 - Кубекова (Немчекова, Истоцьова).

В борьбе за выход в следующий раунд казахстанская сборная также сыграет со Словенией и Исландией.

Напомним, ранее сообщалось, что 890 млн тенге выделят в ВКО на развитие детского хоккея.