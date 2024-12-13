Казахстанские хоккеистки проиграли команде Словакии
В борьбе за выход в следующий раунд сборная также сыграет со Словенией и Исландией.
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
156Фото: НОК РК
В Словакии стартовал третий раунд олимпийского квалификационного турнира по хоккею среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
В первом матче команда Казахстана уступила Словакии со счетом 1:8.
Словакия - Казахстан - 8:1 (3:0, 1:0, 4:1):
- 1:0 - 07:04 - Лопусанова (Истоцьова) ГБ;
- 2:0 - 14:10 - Лопусанова;
- 3:0 - 16:23 - Лопусанова (Капикакова);
- 4:0 - 22:07 - Лопусанова;
- 5:0 - 43:34 - Халушкова (Беднарик);
- 5:1 - 45:08 - Молдабай (Оразбаева) ГБ;
- 6:1 - 47:17 - Кубекова (Тотова);
- 7:1 - 51:10 - Лесковянска (Лопусанова) ГБ;
- 8:1 - 59:22 - Кубекова (Немчекова, Истоцьова).
В борьбе за выход в следующий раунд казахстанская сборная также сыграет со Словенией и Исландией.
Напомним, ранее сообщалось, что 890 млн тенге выделят в ВКО на развитие детского хоккея.