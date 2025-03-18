Хоккеистки команды "Айсулу" из Алматы стали финалистками сезона Европейской женской хоккейной лиги (EWHL), передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на то, что казахстанская команда проиграла второй матч полуфинала против "ЕВБ Иглз" (Южный Тироль) со счётом 2:4, благодаря победе в первой игре со счетом 3:0, а также по сумме двух встреч (5:4) вышла в финал турнира.

За "золото" алматинский клуб поборется с командой "Сэйбрс" Санкт-Пельтен из Австрии.

Первый матч состоится 21 марта, второй - 23-го. Будущие соперницы в полуфинале выбили лидеров турнирной таблицы чемпионата словацкий ПСРЗ (Братислава).

В составе "Айсулу" выступают восемь игроков сборной Казахстана, которые в феврале завоевали серебряные медали зимних Азиатских игр в Харбине: Аида Олжабаева, Анна Пяткова, Мадина Турсунова, Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Алина Иванченко, Татьяна Королёва и Лариса Свиридова.