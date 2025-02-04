Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на Азиаде
Счёт вновь оказался крупным.
Сегодня, 18:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
69Фото: olympic.kz
Женская команда Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках группового раунда Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК
Соперницами казахстанской сборной стали хоккеистки из Таиланда. Встреча завершилась победой Казахстана со счётом 9:0.
Днём ранее был обыгран Гонконг.
Самое читаемое
- 11 фигуристов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне
- В МИРЕ: массовая эвакуация в Австралии, взрыв в Калифорнии, рост бедности среди пенсионеров в Германии
- Автомобиль с людьми утонул в Уральске
- Конфликт на Шымбулаке: задержаны пять человек
- Первые изменения в экономике станут заметны уже через пару месяцев - эксперты о налоговой реформе