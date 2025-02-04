Женская команда Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках группового раунда Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК

Соперницами казахстанской сборной стали хоккеистки из Таиланда. Встреча завершилась победой Казахстана со счётом 9:0.

Днём ранее был обыгран Гонконг.