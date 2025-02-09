Казахстанские хоккеистки обыграли Южную Корею в Харбине
Победу стране точным броском в овертайме принесла Александра Шегай.
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
183Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Женская команада Казахстана по хоккею на Азиатских играх-2025 одержала очередную победу в групповом раунде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Состоялся матч против Южной Кореи.
За три победы команды не смогли отметиться голевыми действиями. В итоге победитель встречи был определён в овертайме.
Победу Казахстану точным броском принесла Александра Шегай.
После четырех матчей казахстанская сборная по хоккею лидирует в группе B.
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