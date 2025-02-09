  • 9 Февраля, 16:54
  • BAIGENEWS

Казахстанские хоккеистки обыграли Южную Корею в Харбине

Победу стране точным броском в овертайме принесла Александра Шегай.

Сегодня, 14:49
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Женская команада Казахстана по хоккею на Азиатских играх-2025 одержала очередную победу в групповом раунде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Состоялся матч против Южной Кореи. 

За три победы команды не смогли отметиться голевыми действиями. В итоге победитель встречи был определён в овертайме. 

Победу Казахстану точным броском принесла Александра Шегай. 

После четырех матчей казахстанская сборная по хоккею лидирует в группе B. 

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