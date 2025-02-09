Женская команада Казахстана по хоккею на Азиатских играх-2025 одержала очередную победу в групповом раунде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Состоялся матч против Южной Кореи.

За три победы команды не смогли отметиться голевыми действиями. В итоге победитель встречи был определён в овертайме.

Победу Казахстану точным броском принесла Александра Шегай.

После четырех матчей казахстанская сборная по хоккею лидирует в группе B.