Казахстанские гребцы стали 11-ми на Олимпиаде

Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов приняли участие в финале B на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмены представляли страну в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

В финале B гребцы финишировали на третьем месте.

Это позволило им занять итоговое 11 место.