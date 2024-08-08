Казахстанские гребцы стали 11-ми на Олимпиаде
Сегодня, 20:52
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Сегодня, 20:52Сегодня, 20:52
53Фото: Владислав Семёнов
Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов приняли участие в финале B на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсмены представляли страну в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
В финале B гребцы финишировали на третьем месте.
Это позволило им занять итоговое 11 место.
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