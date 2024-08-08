  • 8 Августа, 21:14
  • BAIGENEWS

Казахстанские гребцы стали 11-ми на Олимпиаде

Сегодня, 20:52
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Владислав Семёнов Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
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Фото: Владислав Семёнов

Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов приняли участие в финале B на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмены представляли страну в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров. 

В финале B гребцы финишировали на третьем месте.

Это позволило им занять итоговое 11 место. 

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