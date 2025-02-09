Команда Казахстана по горнолыжному спорту провела заключительный старт в рамках Азиатских игр-2025 в китайском Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На склоне в Ябули выступили мужчины в слаломе.

По итогам двух попыток в итоговый зачёт попал только Захар Кучин. Он занял 11 место.

В первой попытке Ростислав Хохлов и Данил Сысоев не смогли финишировать. Алексей Кулаков, который справился с первым заездом, получил дисквалификацию во втором.

Таким образом, казахстанские горнолыжники завершили выступление на Азиаде-2025. Днем ранее осталась без наград и женская команда.