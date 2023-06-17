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Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре
Завершились финальные выступления чемпионата Азии по спортивной гимнастике среди сеньоров, который проходит в Сингапуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию гимнастики Казахстана.
Нариман Курбанов завершил соревнования на коне с 15,333 баллами и выиграл золотую медаль. Серебряная и бронзовая медали выиграли иорданский и японский спортсмены.
Казахстанец Дмитрий Патанин, уступив филиппинскому спортсмену, завоевал серебряную медаль (14.366) чемпионата Азии. В этой дисциплине также выступил Милад Карими, который завершил свое выступление на пятом месте (14.100).
Женская сборная Казахстана заняла четвертое место в общекомандном зачёте. Команда в составе Аиды Бауыржановой, Анфисы Ивановой, Амины Халимарден, Дарьи Ясинской, Коркем Ербосынкызы уступила командам Китая, Кореи и Тайбэя с результатом 145,230 балла.
Дарья Ясинская, вышедшая в финал в опорном прыжке заняла четвёртое место с результатом 13.050 баллов.
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