Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре

Фото: instagram.com/kazgymfederation

Завершились финальные выступления чемпионата Азии по спортивной гимнастике среди сеньоров, который проходит в Сингапуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию гимнастики Казахстана.

Нариман Курбанов завершил соревнования на коне с 15,333 баллами и выиграл золотую медаль. Серебряная и бронзовая медали выиграли иорданский и японский спортсмены.

Казахстанец Дмитрий Патанин, уступив филиппинскому спортсмену, завоевал серебряную медаль (14.366) чемпионата Азии. В этой дисциплине также выступил Милад Карими, который завершил свое выступление на пятом месте (14.100).

Женская сборная Казахстана заняла четвертое место в общекомандном зачёте. Команда в составе Аиды Бауыржановой, Анфисы Ивановой, Амины Халимарден, Дарьи Ясинской, Коркем Ербосынкызы уступила командам Китая, Кореи и Тайбэя с результатом 145,230 балла.

Дарья Ясинская, вышедшая в финал в опорном прыжке заняла четвёртое место с результатом 13.050 баллов.