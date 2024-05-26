Казахстанские гимнасты завоевали два "золота" в Болгарии
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
119Фото: Казахстанские гимнасты завоевали два "золота" в Болгарии
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя наградами на этапе Кубка вызова в Варне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал 15.433 балла.
Дмитрий Патанин в свою очередь стал лучшим в вольных упражнениях - 14.033. В этом же виде программы Асан Салимов завоевал бронзовую медаль.
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