Фото: Казахстанские гимнасты завоевали два "золота" в Болгарии

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя наградами на этапе Кубка вызова в Варне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал 15.433 балла.

Дмитрий Патанин в свою очередь стал лучшим в вольных упражнениях - 14.033. В этом же виде программы Асан Салимов завоевал бронзовую медаль.