Казахстанские гимнасты вышли в финал чемпионата мира

Фото: kazsports.kz

Милад Карими и Нариман Курбанов вышли в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходящего в Ливерпуле (Великобритания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на дирекцию развития спорта.

Карими, набрав 14,733 балла, занял третье место в произвольной программе. Также в тройке лидеров Нариман Курбанов. На коне у него 15,033 балла.

Финалы в индивидуальных программах состоятся 5 ноября. В решающей борьбе за медали оценки, полученные в отборе, не учитываются.

В командном зачёте сборная заняла 18-е место в отборе и не смогла пройти в финальные соревнования. Честь страны защищали Милад Карими, Нариман Курбанов, Дмитрий Патанин, Ильяс Азизов и Эмиль Ахмеджанов.

Накануне, в женском отборе казахстанка Аида Бауыржанова заняла 77-е место (46,765 балла), а Коркем Ербосынкызы на 107-й позиции (41,799 балла).

За награды на чемпионате борются более 400 гимнастов из 74 стран.