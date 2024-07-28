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Казахстанские гимнасты пробились в финал Олимпиады-2024

Сегодня, 01:35
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НОК РК / Турар Казангапов Сегодня, 01:35
Сегодня, 01:35
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Фото: НОК РК / Турар Казангапов

В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 завершилась квалификация в спортивной гимнастике. В финальную часть соревнований пробились казахстанцы Нариман Курбанов и Милад Карими, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
 
Курбанов поборется за золотую медаль в упражнениях на коне. По итогам квалификационного раунда он занял шестое место, набрав 15 000 баллов. Отметим, что в отдельных упражнениях в финал попадали восемь гимнастов. 

Карими в свою очередь смог квалифицироваться в индивидуальном многоборье. Также он представит страну в финале вольных упражнений.

НОК РК / Турар Казангапов

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