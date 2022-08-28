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Olympic.kz Вчера, 22:50
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Фото: Olympic.kz

Казахстанские гимнастки завоевали три медали в Венгрии

Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала три медали на международном турнире Gracia Fair Cup в венгерском Будапеште, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на  Olympic.kz.

 

Айбота Ертайкызы стала обладательницей бронзовой медали в упражнении с обручем.

 

В упражнении с мячом Ертайкызы стала второй, Дильназ Байленова заняла третье место.

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#спорт
Вчера, 22:50
140
Журналист

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