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Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии

Сегодня, 11:06
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olympic.kz Сегодня, 11:06
Сегодня, 11:06
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Фото: olympic.kz

Представительницы команды Казахстана по художественной гимнастике Эрика Жайлауова и Милана Парфилова успешно выступили на международном турнире в Португалии, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

В индивидуальном многоборье Парфилова заняла пятое место, а Жайлауова – седьмое.

При этом спортсменки вошли в число призеров в отдельных упражнениях.

В частности, Милана Парфилова завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем и "бронзу" в упражнении с лентой. 

Эрика Жайлауова стала второй в упражнении с мячом, а в упражнении с обручем она заняла четвертое место.

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