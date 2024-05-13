Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
Сегодня, 11:06
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Сегодня, 11:06Сегодня, 11:06
91Фото: olympic.kz
Представительницы команды Казахстана по художественной гимнастике Эрика Жайлауова и Милана Парфилова успешно выступили на международном турнире в Португалии, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
В индивидуальном многоборье Парфилова заняла пятое место, а Жайлауова – седьмое.
При этом спортсменки вошли в число призеров в отдельных упражнениях.
В частности, Милана Парфилова завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем и "бронзу" в упражнении с лентой.
Эрика Жайлауова стала второй в упражнении с мячом, а в упражнении с обручем она заняла четвертое место.
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