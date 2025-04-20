Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала бронзовые медали на этапе Кубка мира, который прошёл в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

В финале групповых упражнений с пятью лентами казахстанская команда "Фурор" набрала 21,850 балла и заняла третье место.

Первое место по итогам выступлений досталось команде Китая, набравшей 25,150 балла. Второе заняли гимнастки из Израиля с результатом 23,000 балла. В турнире приняли участие национальные сборные из восьми стран, включая Болгарию, Турцию, Италию, Финляндию, Украину и другие.

Ранее казахстанский гимнаст Милад Карими завовевал две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.