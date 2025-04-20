Казахстанские гимнастки завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Баку
Первое место по итогам выступлений досталось команде Китая.
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
58Фото: скриншот с видео
Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала бронзовые медали на этапе Кубка мира, который прошёл в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
В финале групповых упражнений с пятью лентами казахстанская команда "Фурор" набрала 21,850 балла и заняла третье место.
Первое место по итогам выступлений досталось команде Китая, набравшей 25,150 балла. Второе заняли гимнастки из Израиля с результатом 23,000 балла. В турнире приняли участие национальные сборные из восьми стран, включая Болгарию, Турцию, Италию, Финляндию, Украину и другие.
Ранее казахстанский гимнаст Милад Карими завовевал две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.
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