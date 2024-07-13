Казахстанские футбольные клубы узнали свои места в рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг лучших клубов Европы перед сезоном 2024/25, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Возглавляет клубный рейтинг — английский "Манчестер Сити". В тройке сильнейших также оказались испанский "Реал Мадрид" и немецкая "Бавария".

Участники еврокубков среди казахстанских клубов наивысшую строчку занимает столичная "Астана" — 144-е место. "Тобол" расположился на 176-й позиции. Действующий чемпион страны "Ордабасы" находится 345-й строчке, "Актобе" на 365-й позиции. Во внимание берётся не только предыдущий сезон.

Клубный рейтинг УЕФА от 12 июля 2024 года

1. "Манчестер Сити" (Англия) — 123.000 очков (28.000)

2. "Реал Мадрид" (Испания) — 119.000 (34.000)

3. "Бавария" (Германия) — 108.000 (28.000)

4. "Ливерпуль" (Англия) — 96.000 (20.000)

5. "Рома" (Италия) — 90.000 (21.000)

6. "ПСЖ" (Франция) — 85.000 (23.000)

7. "Вильярреал" (Испания) — 82.000 (16.000)

8. "Боруссия Д" (Англия) — 79.000 (29.000)

9. "Челси" (Англия) — 79.000 (-)

10. "Интер" (Италия) — 76.000 (20.000)

...

144. "Астана" — 8.000 (3.000)

176. "Тобол" — 6.500 (2.500)

219. "Кайрат" — 5.500 (-)

345. "Ордабасы" — 2.500 (1.500)

355. "Шахтёр" — 2.500 (-)

365. "Актобе" — 2.000 (2.000)

372. "Кызылжар" — 2.000 (-)

387. "Кайсар" — 1.500 (-)

* – в скобках указаны количество набранных очков в сезоне 2023/24.