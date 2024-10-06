Казахстанские футболисты проголосовали в Вене перед матчем Лиги наций УЕФА

Футбольная сборная Казахстана отправилась в столицу Австрии — Вену, для того, чтобы сыграть матч в рамках Лиги наций УЕФА, и заодно проголосовали передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

"Казахстанские футболисты и члены команды приняли участие не только в спортивных мероприятиях, но и в важном политическом событии, посетив избирательный участок для ГОЛОСОВАНИЯ, организованный в посольстве Республики Казахстан в Вене, и проголосовали", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА проведёт два матча. 10 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде против сборной Австрии. Игра состоится в городе Линц, на стадионе "Райффайзен Арена". Начало встречи — в 23:45 по казахстанскому времени. Через три дня команда примет сборную Словении. Матч состоится вна Центральном стадионе Алматы. Начало — в 18:00.

Ранее сообщалось, что по обновлённым данным по состоянию на 18:00 явка на референдум в Казахстане достигла 61 процента. Сегодня зарубежные участки референдума уже завершили работу в Южной Корее, Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии, Монголии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.