  • 8 Сентября, 13:44
  • BAIGENEWS

Казахстанские футболисты прилетели в Любляну на матч Лиги наций со Словенией

Сегодня, 12:53
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скриншот с видео Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53
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Фото: скриншот с видео

Сборная Казахстана по футболу приземлилась в Любляне, чтобы участвовать в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Словении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

"Благополучно прибыли в Любляну, в столицу Словении", — говорится в сообщении под видео КФФ в социальных сетях.

Напомним, матч "Словения — Казахстан" состоится завтра в 23:45 на стадионе "Стожице" в столице Словении Любляне.

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