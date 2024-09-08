Казахстанские футболисты прилетели в Любляну на матч Лиги наций со Словенией
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
72Фото: скриншот с видео
Сборная Казахстана по футболу приземлилась в Любляне, чтобы участвовать в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Словении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
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"Благополучно прибыли в Любляну, в столицу Словении", — говорится в сообщении под видео КФФ в социальных сетях.
Напомним, матч "Словения — Казахстан" состоится завтра в 23:45 на стадионе "Стожице" в столице Словении Любляне.
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