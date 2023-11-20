Казахстанские фотографы могут принять участие в международном конкурсе

Начался приём заявок на участие в международном конкурсе Istanbul Photo Awards-2024, организатором которого выступает агентство "Анадолу", передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс будет проведён в предстоящем году в 10-й раз. Для участия в конкурсе принимаются фотографии, сделанные в 2023 году и отражающие актуальные события, произошедшие за это время в мире.

Ежегодно на конкурс İstanbul Photo Awards подаются около 20 000 фотографий. İstanbul Photo Awards признан одним из лучших фотоконкурсов в мире.

В конкурсе могут участвовать только профессиональные фотографы.

Победители будут определены по 10 категориям: "Новости" (одна фотография), "Новости" (серия фотографий), "Спорт" (одна фотография), "Спорт" (серия фотографий), "Природа и окружающая среда" (одна фотография), "Природа и окружающая среда" (серия фотографий), "Портрет" (одна фотография), "Портрет" (серия фотографий), "Повседневная жизнь" (одна фотография) и "Повседневная жизнь" (серия фотографий).

Конкурсанты могут подавать заявки во всех категориях. Это могут быть как опубликованные, так и неопубликованные снимки.

Подробную информацию об условиях подачи заявок на конкурс можно найти на сайте İstanbul Photo Awards. Конкурсанты несут ответственность за предоставление достоверной информации о своих личных данных и работах.

Победитель в номинации "Фотограф года" получит приз в размере 6 тыс. долларов.

Авторы лучших работ в остальных категориях получат приз в размере 3000 долларов, обладатели второго места – по 1500 долларов, третьего – по 1000 долларов.

Специально к 10-й годовщине конкурса учреждены два отдельных приза в размере 1000 долларов. Их получат авторы снимков о проблеме дискриминации, сделанных во всех серийных категориях, а также работы молодых фотографов в возрасте до 28 лет.

Победителей конкурса определит международное жюри, состоящее из авторитетных представителей мира фотографии. Победители будут объявлены в апреле 2024 года.

Призовой фонд конкурса составляет 60 000 долларов. Заявки на участие в конкурсе принимаются только в онлайн-формате. Их можно подать до 17 января 2024 года.