Формирование общего информационного пространства стран Центральной Азии и тюркского мира невозможно без живого диалога и обмена контентом. Об этом заявил программный директор программной дирекции государственного телеканала Азербайджан Эмин Гусейнов в своём интервью представителям СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, важнейшая роль форума — в создании прочных личных контактов между представителями медиаиндустрии разных стран.

"Мы можем находиться каждый у себя в стране, но не видя друг друга, очень сложно решать даже небольшие вопросы. А в формате личного общения всё решается проще — мы доносим предложения до руководства, обсуждаем общие задачи", — отметил Гусейнов.

Он подчеркнул, что на повестке дня стоит не столько решение проблем, сколько восстановление естественных связей, которые были ослаблены за последние десятилетия.

"Мы все прожили в условиях разделённого информационного пространства. Хотя у нас общие исторические корни, за 30 лет многое было потеряно. Сегодня мы работаем над тем, чтобы это наверстать", — сказал он.

Одним из инструментов такого сближения он назвал обмен телевизионным контентом между странами. По его словам, азербайджанская аудитория уже видела казахстанские фильмы в эфире, и это важный шаг вперёд.

"Раньше идея, что азербайджанский фильм может идти на казахстанском телевидении, казалась странной. Сейчас мы ломаем эти стереотипы. Это должно стать нормой", — подчеркнул программный директор.

Эмин Гусейнов выразил уверенность, что будущее за тюркским медийным пространством и такими форумами, которые укрепляют сотрудничество, доверие и культурное взаимодействие между странами региона.