Страны ЕАЭС запустят механизм финансовой поддержки фермеров, передаёт BaigeNews.kz.

Евразийская экономическая комиссия начала работу по расширению механизма финансовой поддержки кооперационных проектов на агропромышленный сектор. Такое поручение было дано 31 января 2025 года главами правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, с 2024 года в ЕАЭС действует механизм субсидирования процентных ставок по кредитам и займам для совместных проектов в промышленной сфере. Теперь планируется распространить эту поддержку и на аграрный сектор, что, по мнению экспертов, значительно усилит интеграционные процессы в регионе.

В рамках инициативы определены приоритетные направления, среди которых:

развитие селекции и семеноводства;

устойчивое животноводство;

переработка сельхозпродукции;

развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса (АПК).

Как отмечает ЕЭК, для внедрения механизма в агросектор начата работа над изменениями в нормативную базу союза. Также разрабатывается проект Положения, который установит критерии отбора кооперационных проектов и условия предоставления субсидий.

Результаты подготовки будут представлены главам правительств стран ЕАЭС на ближайшем заседании Евразийского межправительственного совета во втором полугодии текущего года.

Ожидается, что расширение механизма окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства, особенно для фермеров Казахстана, которым откроются новые возможности для кооперации, технологического роста и усиления продовольственной безопасности.