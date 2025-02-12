Для поддержки отечественных аграриев и расширения их присутствия на зарубежных рынках, с прошлого года АО "НК "Продкорпорация" реализует амбициозный проект по консолидации небольших партий зерна для экспорта, передаёт BaigeNews.kz. В рамках этой инициативы госоператор предоставляет фермерам уникальные услуги в формате "единого окна", организуя прямые контракты между аграриями и крупными зарубежными покупателями.

Первые участники программы – сельхозпроизводители Акмолинской и Карагандинской областей – в 2024 году заключили шесть экспортных контрактов на поставку семян подсолнечника, льна и пшеницы на общую сумму более 20 миллионов долларов. Эти казахстанские зерно и масличные культуры были отправлены в Китай, Кыргызстан и Узбекистан.

Главное преимущество программы – вся выручка от экспорта направляется непосредственно аграриям и мелким трейдерам, что способствует их развитию и улучшению финансовых условий. Успешный опыт сотрудничества с агропредприятиями в организации экспортных поставок зерна продолжит масштабироваться, открывая новые возможности для казахстанских фермеров.