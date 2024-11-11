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Казахстанские фехтовальщики вошли в топ-10 на Этапе Кубка мира в Швейцарии

Сегодня, 10:23
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НОК РК Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: НОК РК

Казахстанская мужская команда по фехтованию на шпаге дошла до четвертьфинала этапа Кубка мира В Берне (Швейцария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

За медали в командных соревнованиях бились Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Руслан Курбанов. 

"В 1/16 финала наши шпажисты оказались сильнее Дании, победив со счетом 31:30. В следующем раунде Казахстан выиграл у Украины - 33:32", - говорится в сообщении НОК.

В четвертьфинале казахстанские шпажисты уступили Венгрии - 36:45.

"Затем в поединке за 5-8 места Казахстан потерпел поражение от Швейцарии 42:45. Седьмое место наша команда оспаривала с Нидерландами. Противостояние завершилось победой наших фехтовальщиков - 45:40.

Таким образом, команда Казахстана заняла на ЭКМ итоговое седьмое место", - отметили в комитете.

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