Казахстанские фехтовальщики вошли в топ-10 на Этапе Кубка мира в Швейцарии
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Казахстанская мужская команда по фехтованию на шпаге дошла до четвертьфинала этапа Кубка мира В Берне (Швейцария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
За медали в командных соревнованиях бились Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Руслан Курбанов.
"В 1/16 финала наши шпажисты оказались сильнее Дании, победив со счетом 31:30. В следующем раунде Казахстан выиграл у Украины - 33:32", - говорится в сообщении НОК.
В четвертьфинале казахстанские шпажисты уступили Венгрии - 36:45.
"Затем в поединке за 5-8 места Казахстан потерпел поражение от Швейцарии 42:45. Седьмое место наша команда оспаривала с Нидерландами. Противостояние завершилось победой наших фехтовальщиков - 45:40.
Таким образом, команда Казахстана заняла на ЭКМ итоговое седьмое место", - отметили в комитете.
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