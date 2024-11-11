Казахстанские фехтовальщики вошли в топ-10 на Этапе Кубка мира в Швейцарии

Казахстанская мужская команда по фехтованию на шпаге дошла до четвертьфинала этапа Кубка мира В Берне (Швейцария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

За медали в командных соревнованиях бились Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Руслан Курбанов.

"В 1/16 финала наши шпажисты оказались сильнее Дании, победив со счетом 31:30. В следующем раунде Казахстан выиграл у Украины - 33:32", - говорится в сообщении НОК.

В четвертьфинале казахстанские шпажисты уступили Венгрии - 36:45.