Казахстанские фехтовальщики стали бронзовыми призёрами Кубка мира в Ташкенте

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

В заключительный день Кубка Мира по фехтованию среди юниоров, который проходит в Ташкенте, мужская сборная по шпаге завоевала бронзовые медали в командном зачете. Казахстанские девушки-рапиристки тоже стали бронзовыми призёрами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную федерацию по фехтованию.

Призерами стали Богдан Лукин, Георгий Тинников, Александр Федотов и Габидин Мустафин.

В полуфинале казахстанцы уступили победителям соревнований — сборной Египта. В бою за третье место одолели спортсменов из Кыргызстана со счетом 45:32.

В командный день Кубка Мира среди юниоров в Ташкенте казахстанские рапиристки завоевали бронзовые награды.

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

Медалями награждены София Актаева, Алена Гноева, Надежда Шустова и Алина Искандерова.

В бою за третье место девушки уверенно одержали победу у сборной Молдовы со счетом 45:30.

Итого в копилке сборной Казахстана одна золотая и два комплекта бронзовых медалей.

Напомним, золото сборной принёс Богдан Лукин. В полуфинале он одолел представителя из Египта Шамеля Юсефа со счётом 15:7, а уже в финале встретился с хозяином турнира Меирханом Тимуровым из Узбекистана, обыграв его со счётом 15:12.