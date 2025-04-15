В ночь на 15 апреля 2025 года в Instagram-Stories мировой поп-иконы Дженнифер Лопес появилось неожиданное видео, которое мгновенно покорило сердца казахстанцев. Певица, которая этим летом даст концерт в столице Казахстана, репостнула ролик, снятый на фоне монумента "Байтерек", передаёт BaigeNews.kz.

На видео - несколько юных жительниц Астаны, зажигательно танцующих под один из хитов Джей Ло. Подпись на оригинальной публикации гласила: "Джей Ло, Астана ждет тебя!" - и, похоже, сама звезда этот посыл услышала.

55-летняя певица сопроводила репост хэштегом #JLoLiveIn2025, чем вызвала настоящий всплеск эмоций в Казнете. Пользователи тут же начали делиться скриншотами Stories и радоваться тому, что Дженнифер Лопес обратила внимание на своих поклонников в Казахстане.

"Не верится! Джей Ло увидела наш Байтерек и наших девчонок!", - пишут в комментариях казахстанские фанаты.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане запланирован на лето 2025 года и уже обещает стать одним из самых громких музыкальных событий года. А теперь, после такого внимания к фанатам, ожидание шоу стало ещё более ярким.

Ранее мы сообщали, что около 200 человек сможет бесплатно попасть на концерт Дженнифер Лопес в Астане. К слову, селебрити обратилась к фанатам из Казахстана.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Билеты на концерт ДжейЛо разошлись с рекордной скоростью - за 4 часа 30 минут после старта продаж сервис объявил: "Аншлаг!.

Однако настоящий спектакль развернулся не только на сцене, но и в онлайн-объявлениях. Уже спустя считаные часы после старта продаж билеты появились на OLX и других платформах. Продавцы просят за вход на шоу от 50 до 100 тысяч тенге, предлагая как стандартные билеты, так и фан-пропуска.

Глава Ticketon признал провал продаж билетов на концерт Джей Ло. Основатель Ticketon.kz Алексей Ли выступил с официальным заявлением по поводу сложностей, возникших при продаже билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане.