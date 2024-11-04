В Минсельхозе сообщили, вместят ли казахстанские элеваторы весь урожай

В Казахстане на сегодня намолочено 26,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 16 ц/га. Общая ёмкость хранения зерна по республике составляет 30 млн тонн, что полностью удовлетворяет потребности для хранения урожая текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства сельского хозяйства РК.

Загруженность лицензированных зернохранилищ составляет 42%, а свободный объём — 7,6 млн тонн. В основных зерносеющих регионах показатели свободных мощностей также остаются на стабильном уровне:

Костанайская область: 1,6 млн тонн свободного объёма;

Северо-Казахстанская область: 1,8 млн тонн свободного объёма;

Акмолинская область: 2,5 млн тонн свободного объёма.

Минсельхоз продолжает активную работу по обеспечению бесперебойной приемки и хранения зерна.

"В рамках поручения, данного на Оперативном штабе под председательством заместителя премьер-министра Жумангарина С.М., ведётся работа по введению в эксплуатацию ранее неиспользуемых элеваторов. В Северо-Казахстанской области запущен в работу ТОО "Ащикольский элеватор" с ёмкостью хранения 74,6 тыс. тонн, в Костанайской области - элеватор ТОО "Олжа Денисовское 1" с емкостью хранения 173 тыс. тонн. На данный момент идет приемка зерна. Текущих мощностей хранения достаточно для эффективного управления сбором и сохранением урожая. Вопросы работы элеваторов находятся на постоянном контроле", ― говорится в информации ведомства

При возникновении вопросов, связанных с хранением зерна или функционированием элеваторов, необходимо обращаться в управления сельского хозяйства:

Костанайская область:

заместитель акима области Абенов Арман +7 (7142) 575-010;

руководитель управления сельского хозяйства Бекмухамедов Ибрагим +7 (7142) 54-27-95.

Северо-Казахстанская область:

заместитель акима области Тасмаганбетов Марат +7 (7152) 46-46-84;

руководитель управления сельского хозяйства Токужинов Даурен +7 (7152) 53-36-20.

Акмолинская область: