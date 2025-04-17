Сенат ратифицировал Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, передаёт BaigeNews.kz.

Документ нацелен на создание общих правил и благоприятных условий для поставщиков услуг и инвесторов из стран СНГ. Он обеспечит более предсказуемые условия работы, повысит уровень защиты инвестиций и упростит выход на рынки партнёров.

В 2023 году экспорт казахстанских услуг в страны СНГ составил $1,96 млрд. Основные направления — транспорт, строительство, IT и деловые услуги. В то же время импорт услуг из СНГ в Казахстан составил $1,97 млрд.

По инвестициям: в 2023 году из стран СНГ в экономику Казахстана вложено $3,2 млрд. В то же время казахстанские компании инвестировали в страны СНГ $3,4 млрд.

Ратификация Соглашения позволит казахстанским компаниям активнее развивать свою деятельность в регионе, укрепит торгово-экономические связи и создаст новые точки роста без дополнительных затрат для бюджета.